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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /696692/عودة-شيرين-عبد-الوهاب-لـ-حسام-حبيب-تثير-الجدل-للمرة-الثانية-والجمهور-يبحث-عن-الحقيقة

أثارت علاقة الفنانة شيرين عبد الوهاب بالفنان حسام حبيب الجدل في الساعات القليلة الماضية، اذ انتشرت أنباء تفيد بعودة الثنائي بعدما صرحت مصادر برؤيتهما سويا في مطار القاهرة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حقيقة عودة حسام حبيب لـ شيرين عبد لوهاب

بدأ الجمهور يبحث عن حقيقة الأمر خاصة وأنه لم تخرج الفنانة شيرين عبد الوهاب ببيان تنفى من خلاله تلك الأنباء التي تم تدالوها بشأن العودة لـ حسام حبيب كما فعلت سابقا، الامر الذي جعل الشكوك تزداد لدى جمهور الفنانة.

والد حسام حبيب: “لم استبعد زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مجددا”

خرج والد حسام حبيب لينفي تلك الأنباء قائلا بأن استقبال ابنه لـ شيرين عبد الوهاب في المطار كانت في إطار صداقتهما مؤكدا أن علاقتهما قوية جدا، ولكن لم يعود الثنائي للزواج مرة أخرى، موضحا: “لن أستبعد عودتهم مجددا”.

عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب

وكانت قد انتشرت في يوم الأربعاء 9 فبراير أنباء حول الصلح بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حيث صرح مدير أعمال حسام حبيب بخبر الصلح عبر أحد المواقع الإخبارية، ولكن لم يخرج أحد النجمين ليؤكد أو ينفي هذه الأخبار، وأكد منظم الحفلات الشهير يوسف دندش تلك الأنباء، اذ قال في مداخلة هاتفية لبرنامج ET بالعربي، بأنه اتصل بشيرين عبد الوهاب فأجاب طليقها حسام حبيب وهو ليس بمدير أعمالها، إنما كونه زوجها ومسؤول عن مساعدتها.

وأضاف دندش مؤكدا على أن العلاقة بينهم جيدة للغاية: «دعتني شيرين لـ زيارتها في منزلها مع حسام حبيب، وبالفعل ذهبت واستقبلني حسام بـ رقي واحترام كعادته؛ لأن بيننا صداقة ومودة وأحترمه هو وشيرين وأقدرهما، وسعيد بعودة شيرين إلى عملها وتسجيل الأغاني من جديد».

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لحسام حبيب

ولكن رغم ذلك، خرجت شيرين عبد الوهاب، بعد العديد من الأنباء التي تداولها الجمهور، لتنفي عودتها لحسام حبيب في بيان رسمي لها، جاء على النحو الآتي: تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”.

وتابعت في البيان: “هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الألتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو السعادة بالجديد من الأغاني”.