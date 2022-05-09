انت الان تتابع تفاصيل خبر اللي جاي سواد.. عفرتو يعلن اتجاهه للتراكات الحزينة الفترة القادمة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /696687/اللي-جاي-سواد-عفرتو-يعلن-اتجاهه-للتراكات-الحزينة-الفترة-القادمة

أعلن مغني الراب عفرتو عبر خاصية ستوري من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، عن اتجاهه الفترة القادمة للأغاني الحزينة فقط وذلك بس حالته النفسية خلال هذه الفترة.

دوت الخليج يرصد لكم اتجاه عفرتو الفترة القادمة للأغاني الحزينة بسبب حالته النفسية

تراكات عفرتو الفترة القادمة

وكتب عفرتو عبر الاستوري من خلال حسابه الرسمي: انا كتير كنت بداري مشاكلي النفسيه وزعلي ف اغاني تفرحكم بس لو فضلت كدا هنفجر لافا اسف على سواد الاغاني اللي جايه.

ومن الجدير بالذكر، أن تصدر عفرتو خلال الموسم الرمضاني تريندات عبر موقع يوتيوب بعد يوم من طرح أغنية «هرازيك» التي كانت تعاون مشترك بنيه وبين الفنان عمرو سعد، والتي تعتبر الأغنية الرسمية للمسلسل الرمضاني «توبة».

ردود الفعل على تراك «هرازيك»

وكانت ردود الفعل حول الأغنية راضية بشكل كامل عنها، مع وجود بعض المعارضين لها، حيث قالت بعض التعليقات: لما اكتر رابر بحبه مع اكتر ممثل بحبه يجتمعوا، وتعليق آخر: تستاهل كل الي وصلتله بجد، وآخر: عفرت ابن السيوف النجم القادم.

وتعليق أخير قال: جامد والله كنت مستني تراك جديد.

كلمات تراك «هرازيك» لعفرتو وعمرو سعد

انت راديئ و انتو الاديييش تاخد الطريحه مش خساره فيك صاحبي ما في غيرنا ف قلب الحاره دى فا بلاش تظييييط حاولت تصيع

بس انا جاى و هرازيك زيك زيك زيك….

جاى و هرازيك زيك زيك زيك….

جاى و هرازيك زيك زيك زيك….

جاى و هرازيك زيك زيك زيك….

و ملكش ديه بسبق بخيرى بس الشر فيا اللى خصامونى صابهم بلا بيا بحبنى جدا ربنا يخليني ليا

لو حد همسلي اسحب يمين على رقبتى مش اسف على اسأتى لما احضر بيتركن زى ما بركن التاكسي لو شوفتك هتتخيط وشك قميص و انا الترزى زيى زى القطر

جاى و هرازيك زيك زيك زيك…

جاى و هرازيك زيك زيك زيك….

جاى و هرازيك زيك زيك زيك….

جاى و هرازيك زيك زيك زيك….

انتو عطلانين بس ف رزقى باصاصين احنا شاقيانين و انتو اديكوا بطالين صعب تزاملنى يا خيش و قش و خنتاريش بالحب نشيلك

بالشر اخدك مشوار طويل

اه ايه وانتو ايه زى التعابين ياه خاف من زعلي ياه بعمل زعابيب

ياه ايه ووو اه ايه

لا مش بعاديك ياه فوق يا غشيم و ابعد عني الساعه دى عشان

جاى و هرازيك زيك زيك زيك…

جاى و هرازيك زيك زيك زيك….

جاى و هرازيك زيك زيك زيك….

جاى و هرازيك زيك زيك زيك….