انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسى يطمئن هاتفيا على الملك سالمان.. ويتمنى له دوام الصحة والعافية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /696694/الرئيس-السيسى-يطمئن-هاتفيا-على-الملك-سالمان-ويتمنى-له-دوام-الصحة-والعافية

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع جلال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

دوت الخليج وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمأن خلال الإتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له دوام الصحة والعافية. الرئيس السيسى يطمئن هاتفيا على الملك سالمان ..ويتمنى له دوام الصحة والعافية من جانبه؛ أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص التقدير لتمنيات السيد الرئيس الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يطمئن هاتفيا على الملك سالمان.. ويتمنى له دوام الصحة والعافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.