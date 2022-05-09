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عمر شويل - جدة تصدر رابط الاستعلام عن فيزا معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من الأمور التي تحظى باهتمام كبير من الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية خلال الفترة الحالية للاستعلام عن حالة طلب الحصول على معاش تكافل وكرامة ومعدل الزيادة في المعاشات التي تكفلها الدولة من خلال البرامج، بالتزامن مع إعلان مدير إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، تامر سامي، الانتهاء من طباعة 450 ألف فيزا لمستفيدي برنامجي معاش تكافل وكرامة لمن انطبقت عليهم الشروط من المتقدمين بالطلبات من مختلف المحافظات.

الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

وفعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن فيزا معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقعها الإلكتروني في إطار حرصها على تقديم الخدمة لجميع المستحقين والتيسير عليهم في متابعة طلبات الاستحقاق.

وأوضح مدير إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة يتم وفق لأولويات الاستحقاق وتوافر الموارد المالية للصرف، موضحًا خلال حديثة بلجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الأولوية تكون لذوي الاحتياجات الخاصة والعاجز، وكبار السن.

شروط استخراج فيزا معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لابد من توافرها لاستخراج فيزا معاش تكافل وكرامة، تتمثل فيما يلي:-

أن يتكون المتقدم سواء زوج أو زوج أو عاجز لا يعمل بالقطاع الحكومي أو شركات القطاع العام أو الخاص، بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

ألا يكون المتقدم يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية

يبدأ سن صرف معاش كرامة لمن تجاوز سنه 65 عامًا.

يستحق المعاش أصحاب العجز أو المرض المزمن الذي يحول بينه وبين العمل أو قدرتهم على أداء العمل.

يشترط إثبات الإعاقة أو المرض من خلال الفحص الطبي.

أن يكون المتقدم من الأيتام الذي ينالون الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك لوفاة الأب أو الأم.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

وعن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي نرصد لكم عبر السطور التالية كيفية الاستعلام بكل سهولة.