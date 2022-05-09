الرئيس السيسى يطمئن هاتفيًا على صحة خادم الحرمين الشريفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:29 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

من جانبه؛ أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.