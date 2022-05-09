رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة تنمية الريف المصرى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:29 مساءً - عاما 2020 و2021 شهدا أعلى معدل لتسليم الأراضى سعيًا لزيادة الرقعة الزراعية



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ مع اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية وأولوية استصلاح الأراضى فى هذه المرحلة، ومن ثم تأتى هذه المتابعة لموقف مشروعات الشركة، بهدف دفع العمل فى مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية التى تم تسليمها، وكذا العمل على سرعة تسليم باقى الأراضى للمنتفعين.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء عمرو عبد الوهاب تقريراً مفصلاً حول مناطق ومساحات أراضى مشروعات تنمية الريف المصرى المتعامل عليها حالياً، فى كل من المُغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، وكذا المساحات الموجودة بالفرافرة، وتوشكي، والطور، وسيوة، فضلاً عن المساحات الأخرى الجارى ضمها فى غرب المنيا، ودرب البهنساوى، وغرب منفلوط والقوصية، وجنوب صافولا.

وتناول رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، خلال عرضه، الموقف التنفيذي لمساحات الأراضى المتعامل عليها، وما تم استغلاله من تلك المساحات سواء فى الزراعة أو الأنشطة المتنوعة الأخرى، والتى تضم النشاط الحيوانى والداجنى، والتصنيع الزراعى، والاستزراع السمكى، وغير ذلك من الأنشطة، مشيراً إلى الموقف التنفيذى لفئات المنتفعين الحالية، والتى تضم مستثمرين، وصغار مزارعين وشبابا، إلى جانب من تم تقنين أوضاعهم.

واستعرض اللواء عمرو عبد الوهاب الموقف التنفيذي للآبار على مستوى مواقع مشروعات الشركة، لافتا إلى أن عددها وصل حتى الآن إلى 2521 بئراً بتلك المواقع، تضم ما هو ولاية الشركة، وما تم اقامته وجار بواسطة المنتفعين بالأراضى، وكذلك ما تم تنفيذه بواسطة واضعى اليد، كاشفاً فى هذا الصدد عن المقنن المائي للمساحات المتعامل عليها، والجارى ضمها.

ونوه اللواء عمرو عبد الوهاب خلال العرض إلى موقف الأراضى المسلمة للمنتفعين، موضحاً أن عامى 2020، 2021 شهدا أعلى معدل للتسليمات، وذلك سعياً لزيادة الرقعة الزراعية، وجارى استكمال باقى التسليمات لباقى المنتفعين، مشيراً فى هذا الصدد إلى طلبات الشراء المقدمة من جانب المستثمرين والشركات وصغار المزارعين على مختلف مواقع المشروع.

وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذى للبنية التحتية للمساحات المتعامل عليها، وما يتم ذلك من اقامة مناطق خدمية، وطرق، وكهرباء.

كما أشار اللواء عمرو عبدالوهاب، خلال الاجتماع، إلى أنه تم خلال عام 2021، إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لشركة تنمية الريف المصري الجديد لمتابعة ورصد موقف الأراضي، كما تم إنشاء موقع إلكتروني لمساعدة المنتفعين للتواصل مع الشركات والمؤسسات المقدمة للخدمات المطلوبة للتنمية، وكذا تم تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وإتاحة الموارد المطلوبة لتنفيذ أهداف ورؤية الشركة الحالية والمستقبلية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة وجار إنشاء موقع إلكتروني لتسويق وبيع تلك الأراضي ، كما تم البدء في إنشاء قرية نموذجية على مساحة حوالي 2000 فدان بالتعاون مع أحد المستثمرين في منطقتي المُغرة وغرب غرب المنيا، فضلا عن تنفيذ 70 كم من الطرق الاسفلتية شاملة الأعمال الصناعية، وذلك بمنطقة المُغرة، و39 كم بمنطقة غرب غرب المنيا.