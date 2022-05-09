التضامن: تخصيص 3 آلاف تأشيرة حج للجمعيات الأهلية بنسبة 25%

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:28 مساءً - قال الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إن الخميس 12 مايو آخر موعد للتسجيل في حج الجمعيات الأهلية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنه تم تخصيص 3 آلاف تأشيرة حج للجمعيات الأهلية بنسبة تمثل 25% من العدد المخصص قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين إلكترونيا تجاوز حتى الآن 5 آلاف شخص.

وتابع، ندعو المواطنين الراغبين إلى سرعة التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة»، لافتا إلى أن تراجع عدد المتقدمين يعد أمرا طبيعيا في ظل انخفاض الحصة المخصصة.

وأكد حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات للحجاج في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان التكلفة الكاملة للحج يوم الخميس المقبل، بعد إعلان المملكة كافة التفاصيل والتكاليف، ومن بينها تكلفة المشاعر.

وكشف عبد الموجود شروط التسجيل في حج الجمعيات الأهلية،«التسجيل في إحدى الجمعيات الأهلية دون النظر إلى تاريخ التسجيل، وألا يزيد السن عن 65 عاما، وهو يعتبر شرطا جديدا في ظل أزمة كورونا، فضلا عن استبعاد بعض العناصر بينها الحوامل وأصحاب الأمراض المستعصية مثل الالتهاب الرئوي، وحالات الكبد المتأخرة، فضلا عن شهادة التطعيم بالحصول على الجرعتين، فضلا عن إجراء بي سي آر قبل السفر بـ 72 ساعة».