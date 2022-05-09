سفير الاتحاد الأوروبى: تعاوننا الحالى مع القاهرة تخطى المليار يورو

جدة - نرمين السيد - احتفل وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر بيوم أوروبا، اليوم الاثنين، من خلال العديد من الفعاليات التى أقيمت فى القاهرة والأسكندرية ومنها الافتراضية على الإنترنت خلال شهر مايو، وشهد الاحتفال بيوم أوروبا هذا العام الاحتفال أيضا بمرور 45 عاما على العلاقات الثنائية الأوروبية-المصرية و50 عاما على التعاون الإقليمى.





ودارت الفكرة الأساسية لاحتفال هذا لعام حول المناخ والبيئة وذلك لتسليط الضوء على الالتزامات نحو تحقيق تحول أخضر مستدام وشامل، ويأتى هذا فى الوقت المناسب والذى يواكب التحضير للمؤتمر العالمى للمناخ السابع والعشرين والمقرر أن تستضيفه مصر فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وقال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بمصر، خلال الاحتفال الذى أقامه بمحل إقامته بالقاهرة "يتم الاحتفال بالرؤى والقيم التى كانت الأساس الذى أنشيء عليه الاتحاد الأوروبى منذ أكثر من 64 عاما كل عام فى 9 مايو. هذا اليوم الذى قدم فيه روبرت شومان أفكاره عام 1950 حول كيفية وضع حد لقرون من الحروب وسفك الدماء فيما بين الشعوب الأوروبية. فتظل رؤية السلام والاتحاد المترابط ترابطا أبديا ذوا صلة لعالمنا اليوم تماما كما كانت آنذاك".



وأضاف بيرجر "يجرى الاعتداء الروسى غير المسبوق ضد أوكرانيا، وهى دولة مستقلة ذات سيادة، فى مخالفة للتعاون السلمى والتنمية، حيث يمكن استشعار آثاره الوخيمة فى كافة أنحاء العالم".

وأضاف برجر أن الاتحاد الأوروبى "يساند كافة شركائنا المتأثرين بهذه الحرب حيث نساند دول المنطقة، وخاصة تلك المتأثرة بانقطاع إمدادات الحبوب وذلك بتقديم الدعم المالى من خلال مرفق الغذاء والقدرة على الصمود، وبالنسبة لمصر، يصل حجم المساندة المالية المقدمة إلى 100 مليون يورو".

وتابع "يأتى هذا مباشرة بعد الدعم الأوروبى المقدم لمواجهة جائحة كورونا بإمدادات أوروبية تصل إلى 29 مليون جرعة من اللقاح المقدم لمصرحتى الآن، ويغطى تعاوننا الحالى ملفاً فاعلاً تتخطى قيمته مليار يورو على هيئة منح وقروض واستثمارات فى مصر".