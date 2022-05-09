الانتهاء من تنفيذ شبكات المرحلة الثانية فى خط الغاز الطبيعى بالخارجة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، الانتهاء من أعمال تنفيذ شبكات الخط الرئيسى للغاز الطبيعى بشارع طلعت ضرغام بطول 2 كم بالمسار من ميدان المدارس وصولا لمحطة الغاز الطبيعى بالطريق الدائرى، ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز لمدينة الخارجة.





وقال الزملوط، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إنه تم البدء فعليا فى تنفيذ خطوط الخدمة للمواطنين، تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق لخدمة سكان المنطقة وسائقى سيارات الأجرة.

وأوضح أن المرحلة الثانية تضم كافة أحياء المدينة المتبقية والتى تتوافق مع الاشتراطات الفنية لتوصيل الغاز الطبيعى، وكذلك تحويل كافة المخابز على مستوى المدينة، عقب الانتهاء من تركيب محطة التحويل الدائمة والتى تبلغ سعتها 2500 متر مكعب.

وأكد بدء إجراءات تعاقد المواطنين على الغاز الطبيعى، بأحياء المراحل الأولى والثانية والثالثة فى المدينة.. مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة تتضمن عقد الملكية أو عقد الإيجار بالإضافة إلى ضرورة تقديم الأصل للاطلاع، وصورة بطاقة الرقم القومى سارية، وإيصال مرافق.

وأضاف أن هناك 3 طرق للتعاقد أولها مبلغ 2160 جنيها نقدا أو الاشتراك فى مبادرة وزير البترول بالتقسيط على 6 سنوات عن طريق سداد مبلغ 2160 جنيها بالتقسيط، أو مبادرة البنك الأهلى عن طريق سداد 2520 جنيها بالتقسيط على 7 سنوات، وتقدم الطلبات بمقر شركة الغاز.