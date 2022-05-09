وقال الزملوط، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إنه تم البدء فعليا فى تنفيذ خطوط الخدمة للمواطنين، تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق لخدمة سكان المنطقة وسائقى سيارات الأجرة.
وأوضح أن المرحلة الثانية تضم كافة أحياء المدينة المتبقية والتى تتوافق مع الاشتراطات الفنية لتوصيل الغاز الطبيعى، وكذلك تحويل كافة المخابز على مستوى المدينة، عقب الانتهاء من تركيب محطة التحويل الدائمة والتى تبلغ سعتها 2500 متر مكعب.
وأكد بدء إجراءات تعاقد المواطنين على الغاز الطبيعى، بأحياء المراحل الأولى والثانية والثالثة فى المدينة.. مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة تتضمن عقد الملكية أو عقد الإيجار بالإضافة إلى ضرورة تقديم الأصل للاطلاع، وصورة بطاقة الرقم القومى سارية، وإيصال مرافق.
وأضاف أن هناك 3 طرق للتعاقد أولها مبلغ 2160 جنيها نقدا أو الاشتراك فى مبادرة وزير البترول بالتقسيط على 6 سنوات عن طريق سداد مبلغ 2160 جنيها بالتقسيط، أو مبادرة البنك الأهلى عن طريق سداد 2520 جنيها بالتقسيط على 7 سنوات، وتقدم الطلبات بمقر شركة الغاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانتهاء من تنفيذ شبكات المرحلة الثانية فى خط الغاز الطبيعى بالخارجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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