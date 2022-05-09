وزير الخارجية يفتتح مقر السفارة المصرية الجديد فى الرباط

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- إن وزير الخارجية سامح شكرى أكد اهتمام مصر بتعزيز أوجه العلاقات مع المغرب الشقيق. كما وجه وزير الخارجية بالاستمرار فى توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للمصريين المقيمين فى المغرب. حضر افتتاح مقر السفارة الجديد عدد من أعضاء الجالية المصرية.

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