عاجل.. الرئيس السيسى يطمئن هاتفيا على صحة الملك سلمان

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين، متمنيا له دوام الصحة والعافية. من جانبه؛ أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية، وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.

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