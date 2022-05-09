وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، شن حى المنتزه حملة موسعة استهدفت مناطق مصطفى كامل وشارع أمين حسونه وشارع أديب معقد السيوف قبلى وميدان (27) الفسحة وسيدى بشر ترام وشارع خالد بن الوليد، ميامى وشارع وادى الملوك، أسفرت عن ضبط 360 حالة إشغال متنوعة.
كما شن حى شرق حملة موسعة استهدفت محيط محطة سيدى جابر وشوارع سموحة، وأسفرت عن فرض غرامات فورية تقدر بـ12 ألف جنيه على المحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق وضبط عدد من "الشيشة" فى أحد المنشآت والتحفظ عليها.
ونفذ حى العامرية أول حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع 3 ورش بنطاق الحى لعدم التزامها بمواعيد الغلق.
وشهد حى الجمرك حملة مكبرة شملت شوارع فرنسا والحجارى والبحرية والترسانة وطريق الكورنيش، وميدان عرابى والتحرير، تم خلالها تحصيل مبلغ 2000 جنيه غرامة فورية.
وواصل حى المنتزه ثان حملاته على المحال التجارية شملت شارع جمال عبد الناصر؛ حيث ضبط 124 حالة إشغال طريق متنوعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسكندرية: ضبط 484 مخالفة إشغال متنوعة وغرامات فورية بقيمة 14 ألف جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.