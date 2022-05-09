الإسكندرية: ضبط 484 مخالفة إشغال متنوعة وغرامات فورية بقيمة 14 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - شن عدد من أحياء محافظة الإسكندرية حملات رقابية لمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، التى أسفرت عن ضبط 484 حالة إشغال وإغلاق عدد من المحال وفرض غرامات فورية بقيمة 14 ألف جنيه.





وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، شن حى المنتزه حملة موسعة استهدفت مناطق مصطفى كامل وشارع أمين حسونه وشارع أديب معقد السيوف قبلى وميدان (27) الفسحة وسيدى بشر ترام وشارع خالد بن الوليد، ميامى وشارع وادى الملوك، أسفرت عن ضبط 360 حالة إشغال متنوعة.

كما شن حى شرق حملة موسعة استهدفت محيط محطة سيدى جابر وشوارع سموحة، وأسفرت عن فرض غرامات فورية تقدر بـ12 ألف جنيه على المحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق وضبط عدد من "الشيشة" فى أحد المنشآت والتحفظ عليها.

ونفذ حى العامرية أول حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع 3 ورش بنطاق الحى لعدم التزامها بمواعيد الغلق.

وشهد حى الجمرك حملة مكبرة شملت شوارع فرنسا والحجارى والبحرية والترسانة وطريق الكورنيش، وميدان عرابى والتحرير، تم خلالها تحصيل مبلغ 2000 جنيه غرامة فورية.

وواصل حى المنتزه ثان حملاته على المحال التجارية شملت شارع جمال عبد الناصر؛ حيث ضبط 124 حالة إشغال طريق متنوعة.