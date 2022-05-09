محافظ الإسكندرية يوجه الأحياء برفع كفاءة الخدمات وتطوير شارع فؤاد

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بإعادة هيكلة وتنظيم العمل داخل أجهزة الأحياء، واختيار موظفين أكفاء خاصة فى الإدارات الحيوية، بما يصب فى صالح العمل ورفع كفاءة الخدمات.





جاء ذلك خلال اجتماع الشريف، اليوم الإثنين، مع رؤساء الأحياء ومديرى المديريات التنفيذية بالمحافظة؛ للوقوف على سير العمل والخدمات ومتابعة عدد من الملفات؛ وعلى رأسها النظافة، والإنارة، وإزالة الإشغالات والمخالفات، ومركبات "التوك توك" المخالفة، والإجراءات الاحترازية، وغيرها من الملفات التى تهم المواطن، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وخالد جمعة السكرتير العام.

وقال الشريف، فى بيان صحفى، إن كل رئيس حى مسؤول مسئولية كاملة عن الحى الخاص به، مشددا على تطبيق القانون فوق الجميع وعدم السماح بأى تقصير فى حق المواطن، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه أى موظف مقصر فى مهام عمله.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف حملات الانضباط، وشن جولات مفاجئة للوقوف على جميع الخدمات والملفات، مطالبا ببذل المزيد من العمل والجهد، ومشيرا إلى أن جميع المسئولين التنفيذيين يقع على عاتقهم خدمة المواطن فى كافة المجالات.

وأشار إلى استمرار عقد اللقاءات الدورية مع رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمتابعة المستمرة لأعمال رفع كفاءة الخدمات والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز بكافة القطاعات فى نطاق الأحياء.

وفى سياق آخر، كلف الشريف، نائب المحافظ الدكتورة جاكلين عازر، بالتنسيق مع الجهات المختصة للبدء فى تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة "شارع فؤاد" وتوحيد واجهات العقارات واللافتات الإعلانية والإضاءة، والالتزام بكافة النواحى الجمالية بالشارع، بما يتسق مع النسق الحضارى والمعمارى لشارع فؤاد لما يمثله مكانة حضارة عريقة.

وفى هذا الصدد، عقدت نائب محافظ الإسكندرية اجتماعا اليوم الاثنين، مع أصحاب المحال بشارع فؤاد، واستمعت إلى مطالبهم؛ تمهيدا للبدء فى أسرع وقت ممكن بتنفيذ تكليفات المحافظ، مؤكدة على التزام المؤسسات الحكومية والبنوك بالشارع بتطبيق التصميمات الخاصة بعملية التطوير.

حضر الاجتماع خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، وأحمد أبا يزيد ممثل الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وأحمد حبيب المشرف على الإدارة العامة للمتابعة، ووليد البيلى رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة.