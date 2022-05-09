رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر يشهد افتتاح مؤتمر جينكو للحوار الإسلامى المسيحى

جدة - نرمين السيد - شهد رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر الدكتور سامى فوزى اليوم الإثنين، افتتاح مؤتمر مؤسسة جينكو البريطانية للحوار الإسلامى المسيحى بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين والدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفى ومدير مركز التفاهم الإسلامى المسيحى.





وقال رئيس الأساقفة - فى كلمته خلال المؤتمر اليوم - إن مصر بلد تتسم بالتعددية الدينية وهى ليست شعارات بقدر ما هى طريقة لحياة ملايين المسلمين والمسيحيين الذين يعيشون فى حوار مستمر يجمعهم التاريخ والأرض والثقافة.

وأضاف أن الحوار قيمة ذات أهمية حيث يصبح طريقة للتعايش السلمى بين المصريين ويتطلب احترام متبادل يسمح بالتعرف على كل دين دون الخوف أو رفض الأخر، موضحا أن المصريين علاقتهم قوية لذلك نحتاج الحوار على جميع المستويات مع التأكيد على وجود نقاط مشتركة وأيضا اختلافات.

وخلال الحفل زرع رئيس الأساقفة شجرة للحوار فى حديقة كاتدرائية جميع القديسين ثم اصطحب المطران منير حنا وفد مؤسسة جينكو لزيارة مشيخة الأزهر الشريف.

كان رئيس الأساقفة قد افتتح نهاية أبريل الماضى المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة بحضور شخصيات عامة وقيادات إسلامية ومسيحية.