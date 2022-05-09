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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /696688/مصرع-شخصين-في-حادث-مروع- على-طريق-الإسماعيلية-السويس-الصحراوي

لقى شخصين مصرعهما إثر انقلاب ميكروباص يقل ركاب قادم من الاسماعيلية متجهًا لمدينة فايد قبالة قرية أبو سلطان .

دوت الخليج

يذكر أن السيد عبد العزيز احمد حوسو ( 43 عامًا ) موظف بشركة كهرباء الإسماعيلية، وحسين عبد الغفار السيد منصور أبو الخير ( 19 عامًا ) طالب بكلية هندسة جامعة قناة السويس لقي مصرعيهما جراء الحادث.

وقال شهود عيان أن سبب انقلاب الميكروباص هو إنفجار في الإطار.

مصرع شخصين في حادث مروع على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي

فيما ذكرت مصادر طيبة لموقع دوت الخليج أن هناك 5 إصابات متوسطة و كدمات .

وتدخلت قوات الحماية المدنية و قوات الشرطة بالتدخل الفوري و السريع و تواجد كثيف لسيارات الإسعاف.

نُقل المصابون إلى مستشفى فايد المركزي و تم تحويل عدد من الإصابات إلى مستشفى الإسماعيلية العام .