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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /696686/عميل-vodafone-فودافون-يشكو-انصبوا-عليا-وإحنا-في-دولة-قانون-مش-غابة

انتقد عميل شركة فودافون أداء الشركة، مشيرًا إنه تعرض للنصب من قبل شركة Vodafone فودافون ويريد تدخل القانون لحل مشكلته، ويرد دوت الخليج شكاوي عملاء فودافون بوجه عام.

شكاوي عملاء vodafone فودافون قال عميل فودافون في تعليق على صفحة Vodafone الرسمية على موقع "فيسبوك"،: "اتعملي فاتورة استخدمتها شهر وبعد 10 أيام من الشهر الجديد الخط يقف اروح أسال في الفرع يقلي مطلوب سداد ألف جنيه يرضي مين.. وأصل الفاتورة 300 جنيه، وكل المكالمات متسجله إحنا في دوله فيها قانون مش غابة هي". وأضاف عميل آخر: "عايز أحول فليكسات لفون تاني وبيقولي خطأ في الخدمة غير متاحة إيه الحل".

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