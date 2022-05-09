عميلorange  أورنج : "نصيحة محدش يتعامل معاهم"

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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - هناك تباين في أراء عملاء orange أورنج على الخدمة المقدمة، فمنهم من يشكو من خدمة عملاء أورنج وتجاهلهم في الرد على الخدمات التى يحتاجونها، ويرصد دوت الخليج آراء عملاء أورنج حول الخدمات التى توفرها الشركة.

شكاوي عملاء أورنج وقال عميل أورنج في تعليق عبر صفحة orange الرسمية على موقع "فيسبوك"، "نصيحة محدش يتعامل مع أورنج أنا فلوسي في محفظه أورنج كاش بقالها أكثر من شهر ووقفينلي المحفظة ومش عاوزين يشغلوها". وعبر شخص آخر عن سعادته في التعامل مع شركة أورنج، وأنها تلبي كافة احتياجاته. ويتابع دوت الخليج كافة الآراء حول تعاملات عملاء orange أورنج في الخدمات المتاحة سواء باقات النت والموبايل أومحفظة أورنج.

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