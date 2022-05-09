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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /696684/نقل-سارة-الطباخ-للعناية-المركزة-بعد-تعرضها-لوعكة-صحية-مفاجأة

تعرضت سارة الطباخ، مديرة أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب لأزمة صحية مفاجأة نقلت على إثرها لإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أزمة سارة الطباخ الصحية

وتخضع سارة الطباخ خلال الفترة الحالية لعدد من الفحوصات الطبية بعد دخولها للعناية المركزة كي يتمكن الأطباء من معرفة سبب مرضها ووصولها لتلك الحالة السيئة، ولم يتوصل الأطباء حتى الأن للتفاصيل الخاصة بالمرض.

وكان أخر ظهور للمنتجة سارة الطباخ خلال حفل شيرين عبد الوهاب في مدينة أبو ظبي التابعة للإمارات العربية المتحدة في يوم الأربعاء الماضي، وكانت قد شعرت ببعض الإرهاق هناك لكنها لم تصل إلى السبب.

أخر أعمال سارة الطباخ

هذا وتألقت سارة الطباخ بالتعاون مع ساموزين بأغنية “ «بسيطة»، وأتت كلماتها: “حبيبي يا ريت تطمنى بأى كلام ، لا بعرف خوف ، ولا استسلام معاك هفضل لحد ماتبقى مطمن، فى حضنى تحكى وتفضفض، وتوصف ليا فى الأحلام حبيبى ياريت تفهمنى جرالك إيه، قالقنى عليك، وقلقان ليه نعيش اللحظة بس وسيبنا من بكرة ، وبكرة أكيد هييجى ونعرف منه شايل إيه ...بسيطة لو نبسطها صعبة لو نصعبها حبيبى الدنيا مش عايزة نحسبها كتير ألبوم لو عمري يرجع”.

شيرين عبد الوهاب في أبو ظبي

من ناحية اخرى، ظهرت شيرين عبد الوهاب، بحفل غنائي جديد في دولة الإمارات بمدينة أبو ظبي وذلك ضمن إحتفالاتها المختلفة مع الجمهور بـ عيد الفطر، اذ ظهرت بإطلالة أنيقة خلال الحفل بإرتداء فستان أسود مطرز من الصدر باللون الفضي، واستقبلها الجمهور بترحيب حار وحفاوة كبيرة، مؤكدين اشتياقهم لها ولحفالتهم وصوتها العذب.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل باقة من أروع أغنياتها وهي: “سيدنا القماص، خاصمت النوم، بحلفلك، الكدابين، كلام عنيه”.. وغيرها من الأغنيات المحببة لدى الجمهور.

وشاركت السباق الرمضاني 2022 بأغنية “يامعافر” لـ بنك مصر جاءت كلماتها: “مفيش في قاموسي ضعف ولا هزيمة دا اليأس كلمة ملهاش ولا قيمة ربك مابيديش أبدًا حمل تقيل غير للكتف اللي يشيل.. يا معافر أجمد كمل للآخر.

وكانت قد نشرت شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية مقطع من أغنية يا معافر عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث كتبت: ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل.. غير للكتف اللي يشيل، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وترجمها البعض بشكل مختلف كما أعادوا مشاركة المقطع وطالبوا شيرين بطرح الأغنية كاملة.