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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /696683/المصرية-للاتصالات--أسعار-باقات-WE-space-بالسرعات

ينشر دوت الخليج أسعار باقات WE space بالسرعات من المصرية للاتصالات خاصة يتساءل الكثيرون عن عروض باقات المصرية للاتصالات we وأسعار الرواتر وما يميز باقات المصرية للاتصالات وي للتليفون الأرضي عن غيرها من شركات الاتصالات.

عروض المصرية للاتصالات على باقات WE space

إليكم كافة عروض المصرية للاتصالات على باقات WE space بالأسعار على النحو التالي: باقات Super تصل إلى 30 ميجابيت/ث من المصرية للاتصالات • باقة super بسعة تحميل 140 جيجا بسعر 136.8 جنيه بالضريبة • باقة super بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 239.4 جنيه بالضريبة • باقة super بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 570 جنيه بالضريبة باقات mega تصل الي 70 ميجابيت/ث • باقة mega بسعة تحميل 140 جيجا بسعر 250.8 جنيه بالضريبة • باقة mega بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 353.4 جنيه بالضريبة • باقة mega بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 684 جنيه بالضريبة باقات ultra تصل الي 100 ميجابيت/ث • باقة ultra بسعة تحميل 140جيجا بسعر 364.8 جنيه بالضريبة • باقة ultra بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 467.4 جنيه بالضريبة وأكدت المصرية للاتصالات we تقديم أجهزة راوتر جديدة وبأسعار تنافسية لجميع عملاء الانترنت الأرضي متاح حاليًا راوتر PREMIUM CPE والحصول عليه بمبلغ 950 جنيه غير شاملة الضريبة، ومتاح راوتر High End والحصول عليه بمبلغ 600 جنيه غير شاملة الضريبة.

تفاصيل التقديم على راوتر من المصرية للاتصالات

- التوجه لأقرب فرع متاح فيه تسليم الراوتر وللاستلام بنحتاج المشترك بنفسه معاه أصل البطاقة أو من ينوب عنه (بأصل بطاقة المشترك وأصل بطاقة المستلم وأصل إيصال الدفع) والأوراق المطلوبة من المصرية للاتصالات على النحو الآتي: - صورة من تحقيق الشخصية لصاحب الخط. - صورة من آخر فاتورة تليفون مستحقة وتكون مسددة (وفى حالة إن خط التليفون جديد - سوف نقوم بإحضار صورة من العقد). - دفع مبلغ الاشتراك مقدم من خلال اقرب فرع.