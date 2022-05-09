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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /696682/عميل-اتصالات-مصر-Etisalat-Misr-بحشن-والرصيد-يتحسب-دمغة

اشتكي عميل اتصالات مصر Etisalat Misr من سحب الرصيد دون استخدمه بعد شحن كروت اتصالات مصر مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التى يتم شحن الرصيد منها، ويرصد دوت الخليج شكاوي عملاء اتصالات مصر ورد الشركة عليهم.

شكاوي عملاء اتصالات مصر قال أحد عملاء اتصالات مصر، : "شحنت مرتين والرصيد كله بيتسحب دمغة". وأضاف آخر: "عايز حد من خدمة العملاء مش عايز المساعد الذكى لا أفهم منه شئ ". وردت موظف عملاء شركة اتصالات مصر،: "اهلا بيك اسفين لو في أي مشكلة بتواجهك ممكن توضيح الرقم من خلال الرسايل الخاصة على الصفحة".

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