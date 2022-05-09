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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /696677/محسن-منصور-يتلقى-عزاء-والده-غدا-من-مسجد-الحامدية-الشاذلية

كشف الفنان محسن منصور عن تفاصيل عزاء والده الراحل الذي وافته المنية في صباح اليوم الاثنين بعد صراع طويل مع المرض أعلن عنه الفنان منذ فترة مطالبا جمهور بالدعاء له.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد ومكان عزاء والد محسن منصور

ويتلقى محسن منصور عزء والده الراحل من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين في يوم غدا الثلاثاء بعد صلاة المغرب وفقا لما أعنله الفنان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

تشييع جثمان والد مسحن منصور

وشيع جثمان والد الفنان محسن منصور، من مسجد السيدة نفيسة في ظهر اليوم الاثنين وكان من بين الحضور عدد طفيف من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وسامح الصريطي، ياسر فرج، يوسف إسماعيل، محمود عبد الغفار، إيهاب فهمي، شريف حسني، محمد فاروق شيبا، والمخرج أشرف فايق.

أخر ظهور للفنان محسن منصور

جدير بالذكر أنه كان أخر ظهور للفنان محسن منصور شارك في السباق الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل بيت الشدة وجسد شخصية الشيخ عبد القادر الرجل الكفيف، الذي يسعى لنشر الخير والسلام بين أهالي منطقته، ليظهر بشكل نادر في أدوار الخير بعدما تم حصره في أدوار الشر، وقد أشاد النقاد بدوره وإتقانه هذه الشخصية.

وضم مسلسل بيت الشدة في بطولته مجموعة من مجوم الفن مثل وفاء عامر، مها أحمد، بسنت حاتم، وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، محسن منصور، محمد مهران، عبير منير، أحمد التهامي، مدحت تيخا، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني، ودارت قصة العمل حول السحر الأسود الذي يطيح بأبطال العمل في حالة من الرعب والإثارة التي تجذب المشاهد للمتابعة وتثير فضوله لمعرفة ما يحدث وراء الطبيعة.

وكان قد كتب محسن منصور معربا عن سعادته بالعمل، فقال: “انا حبيت الشيخ عبد القادر طيب القلب ابودم خفيف وكوميديا من غير تكليف وان شاء الله هتحبوه وهتتبسطو”.