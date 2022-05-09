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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /696675/بنتي-وكل-ماليا-محمد-عز-يوجه-رسالة-رومانسية-لزوجته-بمناسبة-عيد-ميلادها

احتفل الفنان محمد عز بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، ووجه لها رسالة غرامية كما تفاعل الجمهور بتوجيه التهنئة لها بعام سعيد.

دوت الخليج يرصد رسالة محمد عز لزوجته بمناسبة عيد ميلادها

عيد ميلاد زوجة محمد عز

ونشر محمد عز مجموعة من الصور التي تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وعلق على الصور: عمري كله حبيبتي وبنتي وكل ما ليا كل سنه وانتي عيني اللي بشوف بيها وقلبي اللي بحس بيه والنور اللي منور روحي وكياني بحبك happy birthday اميرتي.

ومن الجدير بالذكر، أن شارك الفنان محمد عز في الموسم الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل العائدون، بجانب مجموعة من النجوم منهم أمير كرارة أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

مسلسل العائدون الحلقة الأخيرة

ومن الجدير بالذكر، أن بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل العائدون، بمحاولة عمر “أمير كرارة” الوصول لسياف قبل تنفيذ عمليته الإرهابية التي ستكون خلال مؤتمر الغاز.

يكتشف عمر وفقا للمعلومات التي جمعها أن رحلة سفره المتوجه إلى لندن ستقلع بعد 4 ساعات، لكن سياف يحاول خداعهم من خلال استقلال أتوبيس، في اعتقادا منه أنه اذ سافر بالطائرة سيتم القبض عليه.

تستطيع أمينة خليل الوصول إلى سياف ، وبذلك ينجح عمر في القبض عليه ويقول له: محدش يحرق بالنار غير رب النار وأنت حرقت حسين، وينجب نبيل من زوجته، وتنهتي الحلقة الأخيرة من العمل بطلب عمر الزواج من نادين “أمينة خليل”.

والمسلسل يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.