أخبار مصرية

عودة المساجد إلى طبيعتها وانتظام دروس العصر اليومية.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 08:23 مساءً - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني صورا لانطلاق دروس العصر في أول تنفيذ لقرار العودة بالمساجد إلى ما قبل أزمة كورونا، وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية، والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم: إن ذلك يأتى في في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين وتنفيذًا لقرار عودة المساجد إلى طبيعتها قبل كورونا.

وأدى أئمة وزارة الأوقاف درس العصر بالمساجد ، وفي لفتة طيبة وجه رواد المساجد الشكر لوزارة الأوقاف على السماح بالعودة الكاملة بالمساجد إلى طبيعتها، وعودة الجو الروحى والإيمانى للمساجد بعودة دروس العلم بالمساجد.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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