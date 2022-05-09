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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696671/13-مايو-محمد-حماقي-يحيي-حفل-غنائي-بـ-الكويت

يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفل غنائي بدولة الكويت الشقيقة، وذلك في يوم الجمعة الموافق 13 من شهر مايو الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلاله عدد من أغنياته التي تلقى روجا لدى محبيه من الجمهور.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حفل محمد حماقي في دولة الكويت

ويقدم محمد حماقي خلال حفله أغنيات من ألبوم الجديد فضلا عن عدد من أغنياته القديمة مثل: “ما بلاش، يا فاتني، جمالها استثنائي، عجبي، ظلموني، عرض مستمر”، وغيرها من الأغنيات التي حققت مشاهدات عريمة من قبل الجمهور.

وكانت أخر أغنيات محمد حماقي التي طرحها منذ أيام أغنية “خليك استثنائي” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكساچ وديچيتال ماستر تميم، وإخراج طارق العريان.

كلمات أغنية خليك استثنائي

وتعد كلمات أغنية خليك استثنائي: “أنا دُخت كتير وراها.. لو أشوفها أنا ببقى طاير زي اللي مسك في لعبة.. داس على كل الزراير ما أنا من إعجابي بيها.. متلخبط مش هجادل أنا بس فاضللي حبة.. وأديها عمري اللي فاضل، جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي، بصراحة كده.. غير التانيين دول جنبها.. مابقوش باينين وسألتها.. طب جايبة منين الضحكة الحلوة ديَّ، الله هالله هالله.. في عينيها الفرحة هالّة الله هالله هالله.. إديني الفرصة ياللا، جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي، بصراحة بقى.. دي ماحصلتليش كنز اتلقى.. فرصة مابتجيش كان قبلها.. مابيعجبنيش وأهي دي اللي ملت عينيا، الله هالله هالله.. في عينيها الفرحة هالّة الله هالله هالله.. إديني الفرصة ياللا، جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي”.

حفل محمد حماقي وعمرو دياب

ومن الجدير بالذكر، أنه أحيا الفنان عمرو دياب والفنان محمد حماقي في مارس الماضي أول حفل يجمعهما وذلك ضمن موسم الرياض الترفيهي وشهد الحفل العديد من اللقطات، وبدأ الفنان محمد حماقي فقرته الغنائية في ختام فعاليات موسم الرياض، وحرص خلال فقرته أن يشعل حماس الجمهور ويقول لهم: “عايزين ختام جامد”.