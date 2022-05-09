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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696669/منها-إنشاء-قطار-سياحي-بالأقصرو-إنشاء-كوبري-مشاه-بالبحيرة-27-اقتراح-برغبة-علي-طاولة-شكاوي-النواب-غدا

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى،برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعا غدا الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب.

دوت الخليج

«منها إنشاء قطار سياحي بالأقصر»و «إنشاء كوبري مشاه بالبحيرة» 27 اقتراح برغبة علي طاولة شكاوي النواب ..غدا

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نسرين عمر، بشأن إعادة بناء مبنى المعسكر لأبناء مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث بمركز نبروه- محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن توسعة الطريق الزراعي الشرقي بالمسافة التي تبدأ من قرية الأحايوه مركز أخميم جنوباً وحتى قرية الجلاوية شمالاً - مركز ساقلته - محافظة سوهاج.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي خلف الجبل بمركز البلينا- محافظة سوهاج.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء محور أسيوط من مدينة أسيوط ماراً على نهر النيل إلى الطريق الشرقي- محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى بدران، بشأن فتح نفق الهويس أسفل السكة الحديد بقرية المطيعة- محافظ أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حته، بشأن إنشاء قطار سياحي يربط بين محافظة البحر الأحمر ومحافظة الأقصر.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن إعادة تطوير نفق الشون وفتحه أمام المشاة- مدينة المحلة- محافظة الغربية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن تطوير محطات مركز السنطة- محافظة الغربية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إنشاء كوبري مشاه على طريق مصر/الإسكندرية الزراعي عند مدخل خط عرابي وطحيمر، ومدخل الزراقية- محافظة البحيرة.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب مكرم رضوان:

الأول: بشأن ضم طريق ميت فارس – بنى عبيد، قصاصين الأزهار والتابع لهيئة الطرق إلى الطرق القومية امتدادا لطريق المنصورة – طناح – ميت فارس، وازدواجه – محافظة الدقهلية.

الثاني: بشأن ضم طريق ميت فارس – ميت طريف – المحمودية – الشركة – أبو غزالة إلى هيئة الطرق وازدواجه – محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن تطوير مزلقان محطة المنزلة- محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عثمان، بشأن إنشاء خط سكة حديد لتوصيل القطار الكهربائي السريع من محطة مدينة العاشر من رمضان إلى محافظة الإسماعيلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب يونس عبدالرازق، بشأن إعادة رصف وتأهيل طريق رافد بلطيم البرج الدولي- محافظة كفر الشيخ.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء كوبري عند الكيلو 9,800 على ترعة الاحايوة بقرية نيدا – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد نشأت منصور، بشأن تغطية المسافة المكشوفة المتبقية بترعة سيالة أولاد نصير لتوسعة الطريق بين مدينتي سوهاج وجهينة – محافظة سوهاج.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إحلال وتجديد قنطرة الهدايا والبوره المؤديان إلى طريق مطار أسيوط الدولي الزراعي- محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن تغطية ترعة الساحل داخل الكتلة السكنية أمام سجل مدني القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن إنشاء كوبري مدرسة السادات الابتدائية على ترعة الساحل بكفر سليمان- مركز كفر سعد- محافظة دمياط.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب خالد الحداد:

الأول: بشأن استكمال تغطية ترعة ميت طاهر من الكيلو 850 حتى نهاية الترعة- مركز منية النصر- محافظة الدقهلية.

الثاني: بشأن تغطية ترعة برهام المارة داخل الكتلة السكنية بقرى البشبور، منشأة مبارك – البجلات – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تغطية مسافة 300 متر من ترعة الجوابر- مركز ميت سلسيل- محافظة الدقهلية وتغطية جنابية ميت سلسيل من الكيلو 0.100 حتى الكيلو 1.00.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب أسامة محمد عبدالعاطي: الأول: بشأن استكمال وتغطية المصرف المار داخل قرية كفر سعد- مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية.

الثاني: بشأن إحلال وتجديد الكوبري الواقع على الطريق الرابط بين قرية تاج الغد وكفر سنجاب- مركز تمي الأمديد- محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفي شحاته، بشأن تغطية ترعة الجاورش بداية من الوحدة المحلية بيشة فايد وحتى عزبة خليل حسن - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر منير عبدالجواد، بشأن إحلال وتجديد كوبرى مدخل قرية نشرت المار فوق بحر نشرت التابعة لمركز قلين - محافظة كفر الشيخ.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن توسعة مدخل قرية الميمون على ترعة الإبراهيمية - محافظة بنى سويف.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سامية محمد توفيق، بشأن استكمال تغطية مسقة داخل الكتلة السكنية بقرية سيدي حمود - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن تغطية ترعة على باشا فهمي البحرية بمركز مغاغة- محافظة المنيا.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي البدرى الملاوي، بشأن عمل تكاسى على نهر النيل بقرية القنان- مركز إدفو- محافظة أسوان.