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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696667/هنا-الزاهد-تتعرض-للنصب-وتعطيهم-مهلة-بعد-كده-هتبقى-بالاسامي-تفاصيل

كتبت الفنانة هنا الزاهدرسالة غامضة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وذلك عبر خاصة ستوري وأعربت في الرسالة عن غضبها بشأن ما حدث.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل رسالة هنا الزاهد الغامضة عبر انستجرام

النصب على هنا الزاهد وشقيقتها

وكتبت هنا الزاهد عبر ستوري: “اتنصب على أختي وعليا بقالنا شهر وساكتين وعمالين ندلهم أعذار بس الستوري اللي جاية هشرح ايه اللي حصل وبالاسامي الناس اللي تعبونا بقالنا شهر ودخلونا في قصص مش قصصنا”.

ومن الجدير بالذكر، أن تركت الفنانة هنا الزاهد فرصة لجمهورها ومتابعيها خلال الأيام الماضية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام للرد على أسألتها واستفسارتهم المختلفة الأمر الذي صرحت به العديد من التصريحات المختلفة.

تصريحات هنا الزاهد عبر انستجرام

- خلصت تصوير في بضع ساعات يوما ما

- بشارك في 3 أفلام بحبك ومستر إكس وفي بضع ساعات يوما ما

- غيرت لون شعري عشان فيلم بحبك وهرجعه تاني خلال شهر

-وأنا صغيرة اتنمرو على مناخيري وأما كبرت عملتها عشان جالي عقده منها

- أحمد فهمي أطيب واحد في العالم.

- بتابع اعمال محمد رمضان واشتغلنا مسرحية أهلا رمضان مع بعض ويشرفني أشتغل معاه تاني.

- اتبسط من ردود أفعال الجمهور على برنامج هزر فزر

- دنيا سمير غانم من أطيب الشخصيات اللي قبلتها.

- محمد إمام شاطر وموهوب وبيتهم بكل الناس من أكبر حد لأصغر حد.

- علي ربيع من أقرب الناس ليا ومفيش مشكلة بينا والفترة اللي فاتت هو كان مشغول وأنا مشغولة عشان كدة مكناش بنشوف بعض

- أنا بيتوتية مش بحب الخروجات واكتر حاجة بكرها في شخصيتي اني بصدق الناس بسرعة

- بحب أهتم بشعري أكتر حاجة

- كان نفسي أمثل مع رشدي أباظة وعمر الشريف

هذا وتخوض الفنانه هنا الزاهد تجربة سينمائية جديدة بالتعاون مع الفنان تامر حسني، أتى بعنوان «بحبك»، الذي يدور في إطار رومانسي كوميدي حول البحث عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في احداث محيرة ومثيرة.