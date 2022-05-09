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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696665/اقتراحات-النواب-توافق-على-اقتراح--أبو-زيد--بشأن-موقف-منوف-القاهرة-خارج-مدينة-منوف-بالمنوفية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال في اجتماعها على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أبو زيد بشأن نقل موقف منوف القاهرة خارج مدينة منوف بمحافظة المنوفية وذلك لتيسير حركة السير داخل المدنية.

دوت الخليج

اقتراحات النواب توافق على اقتراح أبو زيد بشأن موقف منوف القاهرة خارج مدينة منوف بالمنوفية

وقررت اللجنة الموافقة على نقل موقف منوف القاهرة، خارج مدينة منوف بمحافظة المنوفية، على أن يتم إدراجه في خطة 2023 وتوفير الاعتماد المالي اللازم، وذلك بحضور وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف واللواء ممدوح ابراهيم مدير مواقف المنوفية.

وأشار النائب أحمد أبو زيد، مقدم الاقتراح برغبة، إلى أن مدينة منوف مكتظة بالسكان، والأمر يتطلب نقل الموقف خارج المدينة بسبب التكدس، مطالبا بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ ذلك، واستغلال الأرض المقام عليها الموقف فى مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين وللصالح العام .