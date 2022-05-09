الأهلي يسيطر على التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا بـ6 لاعبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 07:26 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لجولة الذهاب بنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، وضم التشكيل 6 لاعبين من النادي الأهلي.

الأهلي حقق فوزا مهما وكاسحا على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة فى مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب الأهلى والسلام، كما نجح الوداد المغربي فى الفوز خارج ملعبه على بترو أتلتيكو الأنجولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الأخرى.

وضم التشكيل 4 لاعبين من الوداد المغربي ولاعبا وحيدا من فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، بجانب 6 لاعبين من الأهلي.وجاء التشكيل المثالي لجولة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي ..



حارس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)

خط الدفاع: علي معلول (الأهلي)، أشرف داري (الوداد)، أيوب عملود (الوداد).

خط الوسط: أليو ديانج (الأهلي)، جيلسون (بترو أتلتيكو)، حمدي فتحي (الأهلي)، يحيى جبران (الوداد).

الهجوم: طاهر محمد طاهر (الأهلي)، بيرسي تاو (الأهلي)، جاي مبينزا (الوداد).