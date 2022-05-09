انعقاد مجمع كهنة الإسكندرية لبحث قضايا الخدمة والرعاية

جدة - نرمين السيد - وبدأ المجمع بصلاة القداس الإلهى وبعدها إفطار محبة، وبعدها اجتمع المجمع بمسرح المقر البابوى وتمت مناقشة بعض الأمور الإدارية والرعوية الخاصة بالخدمة بالإسكندرية. وألقى الأنبا بافلى كلمة روحية للآباء، وتم ترتيب بعض الأمور الرعوية الخاصة بالخدمة. وكان اللقاء برعاية وحضور الآباء الأساقفة مسؤولى قطاعات الخدمة بالإسكندرية: الأنبا بافلى "قطاع المنتزة" والأنبا إيلاريون "قطاع غرب"، والأنبا هرمينا "قطاع شرق"، والقمص إبرآم إميل وكيل البطريركية "قطاع وسط".

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