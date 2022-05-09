وزير التعليم يبحث مع نظيره السعودى سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظيره السعودى الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات فى مجال التعليم، وكيفية استفادة السعودية من التجربة المصرية فى التعليم، خصوصًا فيما يتعلق بتطوير المناهج.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الإثنين، جاء اللقاء على هامش زيارة الوزير لمدينة الرياض لحضور المؤتمر والمعرض الدولى للتعليم 2022، والذى يستمر حتى الأربعاء 11 مايو الجارى. وناقش الوزير، طريقة بناء المناهج الجديدة متعددة التخصصات والمعتمدة على الفهم والمهارات وليس الحفظ.

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