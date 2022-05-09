تعليم القاهرة تناقش ضوابط عقد امتحانات الثانوية والإعدادية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، أكد مدير المديرية ووكيل وزارة التعليم على عدة نقاط منها: سرعة صرف مستحقات العاملين، سرعة تحصيل المصروفات المدرسية لتوفير مستحقات العاملين وليتثنى توريد مخصصات المدارس والإدارات التعليمية، حسن وانتظام سير امتحانات النقل واحتواء المواقف والتيسير على الطلاب وضبط اللجان.

بالنسبة للصفين الأول والثانى الثانوى

شدد عطية على التنبيه على طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بعدم أخذ ورقة المفاهيم وضرورة تسليمها مع ورقة الإجابة، ثم تسلم للكنترول مع أوراق الإجابة وتختم بخاتم اللجنة من جميع الجهات، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم هذه الورقة يوما بيوم مع ورقة الامتحان فى كل مادة.

ونبه على مديرى الإدارات التعليمية، بضرورة عقد اجتماع صباح الغد، مع مديرى المدارس لتوضيح التعليمات والتنبيه على تنفيذها.

وحال تعرض الطالب لأى مشكلة تقنية تسبب فى إخراجه من منصة الامتحان، يتم عمل محضر إثبات حالة وتورد المحاضر يوما بيوم ويوقع عليها مسؤول التطوير التكنولوجى، وتكون مسؤولية المدير العام شخصيا، ويحق للطالب الامتحان فى المادة التى تعثر فى استكمالها بعد 3 أيام.

وشدد عطية على الطلاب بعدم محاولة تقسيم الشاشة والدخول إلى أى موقع آخر بخلاف المنصة الإلكترونية، حتى لا يخرج من الامتحان تلقائيا ولا يتمكن من دخول المنظومة مرة أخرى.

ولفت إلى أن وكيل الإدارة سيتسلم ورق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، وأوراق المفاهيم يوميا عند الساعة الخامسة صباحا، بدءا من يوم الأربعاء المقبل، ويتم تشكيل مركزا لتوزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية تحت إشراف ومسؤولية المدير العام شخصيا.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وقال عطية، إنه فيما يتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية، فيتسلم أوراقها مدير الإدارة التعليمية، ويتولى توزيع عملية توزيعها على المدارس.

امتحانات الدمج

أما بالنسبة لطلب الدمج والمنازل فقال مدير المديرية إنهم يؤدون الامتحانات ورقيا، على أن يقسم الامتحان إلى 30% للأسئلة المقالية و70% للاختيار من متعدد، وتجرى الامتحانات على غرار الأعوام السابقة.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد، وعقد غرفة عمليات على مدار اليوم بكل إدارة التعليمية، وفى حال حدوث أى طارئ يتم الاتصال بمدير المديرية ومدير التعليم العام.

وأكد مدير تعليم القاهرة على جميع مديرى الإدارات التعليمية، بعدم إعلان نتائج الامتحانات إلا بعد وصول فاكس المديرية للإدارات والسماح بإعلانها.

وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 مايو بالنسبة للصف الأول، ويوم الخميس الموافق 12 مايو بالنسبة للصف الثانى، وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 30% للأسئلة المقالية، وإلكترونيا باستخدام أجهزة "التابلت" بنسب 70% لأسئلة الاختيار من متعدد.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية فتنطلق يوم السبت الموافق 21 مايو المقبل على غرار السنوات الماضية.