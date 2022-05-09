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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /696612/النائب-خالد-بدوي-يهنئ-الدكتورة-جيهان-فؤاد-لتعينها-رئيسا-لاتحاد-الكرة-الطائرة-بمحافظة-الشرقية

تقدم النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة إلي الدكتورة جيهان فؤاد، الأستاذة بكلية التربية الرياضية للبنات، بمناسبة تعيينها رئيساً لفرع الاتحاد المصري للكرة الطائرة بمحافظة الشرقية، وبذلك تصبح.

دوت الخليج

النائب خالد بدوي يهنئ الدكتورة جيهان فؤاد لتعينها رئيساً لاتحاد الكرة الطائرة بمحافظة الشرقية

وأكد بدوي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الدكتورة جيهان فؤاد أصبحت أول سيدة علي مستوي الجمهورية رئيساً لمنطقة رياضية للألعاب الجماعية، موضحا ان هذا القرار جاء للنهوض بلعبة الكرة الطائرة داخل محافظة الشرقية، لما تتمتع به من خبرة كبيرة في المجال الرياضي، ومن المعروف عنها الكفاءة والالتزام والجدية في العمل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدكتورة جيهان فؤاد من الخبراء في المجال الرياضي ولها العديد من الأبحاث والمراجع العلمية التي يتم تدريسها في الجامعات المصرية والعربية.

يذكر أن مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن اتفاق شراكة " صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، والموقع فى 16 سبتمبر 2021.

وجاء فى تقرير لجنة لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة أطلقت اصلاحاً لتحديث القطاع الصحي والاجتماعي بغرض توفير التغطية الصحية لمواطني مصر حيث أعتمد مجلس النواب المصري قانون ينشئ نظاما للتأمين الصحي الشامل في البلاد في ديسمبر 2017، ووقعت وزيرة التعاون الدولي اتفاق متعدد الأطراف بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر.