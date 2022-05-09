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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /696611/الأمين-العام-لحزب-مستقبل-وطن-يهنئ-النائبة-سحر-البزار-لاختيارها-ببرنامج-إعداد-القيادات-الشابة-العالمى

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائبة الدكتورة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رئيس منتدى البرلمانيين الشباب الدولي،لاختيارها للالتحاق ببرنامج إعداد القيادات الشابة العالمى، بالمنتدى الاقتصادى العالمى بجنيف، كأول برلمانية مصرية.

دوت الخليج

المهندس أشرف رشاد يهنئ النائبة سحر البزار لاختيارها ببرنامج إعداد القيادات الشابة العالمى

وقال المهندس أشرف رشاد، “ بكل الفخر والاعتزاز نهنىء د. سحر البزار نائبة حزب مستقبل وطن، لاختيارها كأول نائبة مصرية؛ ضمن فئة القادة الشباب العالميين من قبل المنتدى الاقتصادى العالمي”.

وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أم مسيرتها الشبابية وعطائها ستظل مثالًا يحتذى به، وتبقى نجاحاتها العملية والعلمية نموذجًا عظيمًا لكفاءة وإمكانية الشباب المصري وقدرته على اثبات الذات وتبوأ أرفع المناصب الدولية.

وأختتم، “مع أطيب أمنياتنا الصادقة لسيادتها بمزيد من التوفيق والنجاح والعمل لما فيه رفعة وطننا العزيز”.