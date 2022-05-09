انت الان تتابع تفاصيل خبر تعيين الدكتورة منى مكرم عبيد مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون العلاقات الدولية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /696610/تعيين-الدكتورة-منى-مكرم-عبيد-مساعدا-لرئيس-حزب-الوفد-لشئون-العلاقات-الدولية

دوت الخليج

تعيين الدكتورة منى مكرم عبيد مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون العلاقات الدولية

والدكتورة منى مكرم عبيد، هي أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وشغلت مناصب عديدة، منها خبيرة للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لها أيضًا مؤلفات عديدة بالإنجليزية والعربية والفرنسية، كما شغلت منصب المستشار السياسي لرئيس حزب الوفد في 2018.

حصلت الدكتورة منى مكرم عبيد، على وسام جوقة الشرف برتبة ضابط من الرئيس الفرنسي ساركوزي وذلك لدعمها للعلاقات المصرية الفرنسية، من مواليد محافظة قنا، ولها كتاب عنه بعنوان “مكرم عبيد مواقف وكلمات” رصدت به أبرز المواقف الحياتية له، وحاولت أن تستكمل مسيرة حزب الوفد من بعده، فكانت أول امرأة تشغل منصبًا بالهيئة العليا للحزب.

18مايو.. انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطني السياسي بالوفد

وكان قد أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، عن عقد الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطني السياسي يوم الأربعاء الموافق 18مايو الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويتولى معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب تنظيم عمل اللجنة وترتيب جدول أعمالها وإخطار أعضاءها بموعد الاجتماع.

وكان رئيس حزب الوفد، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من المتخصصين وأصحاب الخبرات لإعداد تصور حول ورقة العمل التي سيتقدم بها حزب الوفد إلى الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش إفطار الأسرة المصرية.

وضم تشكيل اللجنة

الدكتور عبد السند يمامة رئيسا

الدكتور مصطفى الفقي نائبا للرئيس

الدكتور هاني سري الدين عضوا

الدكتور ياسر الهضيبي عضوا

المهندس حسين منصور عضوا

عصام شيحة عضوا

رضا إدوارد عضوا

المهندس ياسر قورة عضوا

ماجدة النويشي عضوا

عصام الصباحي منسق عام

شريف عارف سكرتير اللجنة