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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /696607/رياضه-النواب-تناقش-طلب-عضو-التنسيقية-بشأن-إغلاق-مركز-شباب-ههيا-بالشرقيه-صور

عقدت لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب برئاسه النائب محمود حسين اجتماعا لمناقشه عدد من طلبات الاحاطه المقدمه من النواب عن محافظة الشرقيه.

دوت الخليج رياضه النواب تناقش طلب عضو التنسيقية بشان اغلاق مركز شباب ههيا بالشرقيه.. صور وبدات اللجنه في مناقشه طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى وكيل لجنه الاعلام والثقافة والاثار عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بشأن غلق مركز شباب ههيا بمحافظة الشرقية. كما تناقش اللجنه طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن: • تطوير مركز شباب الفواقسه بمركز ههيا بمحافظة الشرقية • سوء الأحوال بمراكز الشباب بمركز ههيا وأبو كبير محافظة الشرقية.

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