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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /696603/تشييع-جثمان-والد-الفنان-محسن-منصور-في-حضور-طفيف-لنجوم-الفن-فيديو

شُيع منذ قليل جثمان والد الفنان محسن منصور، من مسجد السيدة نفيسة بعد أداء صلاة الجنازة إلى مثواة الأخير.

دوت الخليج يرصد لحظة تشييع جثمان والد الفنان محسن منصور.

نجوم الفن في جنازة والد محسن منصور

وكان من بين الحضور عدد طفيف من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وكان قد طلب الفنان محسن منصور الدعاء لوالده بالشفاء العاجل وذلك بعد نقله للعناية المركزة، بأحد المستشفيات الكبرى، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وانهالت عليه سيل من التعليقات داعين الله أن يتم شفاء والده على خير.

وكتب محسن منصور منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كان محتواه: دعواتكم لأبويا في الرعاية الصحية الحالة حرجة جدًا اللهم يا مغير المقادير غير المقادير فأنت الشافي المعافي، وانهالت عليه سيل من التعليقات، حيث قال تعليق: يا رب يطمنك عليه، وتعليق آخر، قال: ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي مرضانا جميعا، وتعليق قال: الف سلامة عليه.. اللهم انت الشافي المعافي.. أشفيه شفاءا لا يغادر سقما، وعلق الفنان سامح حسين، قائلًا: ألف سلامة عليه ياحبيبي ربنا يشفيه ويعافيه.

وعلى الصعيد الآخر، شارك محسن منصور في السباق الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل بيت الشدة وجسد شخصية الشيخ عبد القادر الرجل الكفيف، الذي يسعى لنشر الخير والسلام بين أهالي منطقته، ليظهر بشكل نادر في أدوار الخير بعدما تم حصره في أدوار الشر، وقد أشاد النقاد بدوره وإتقانه هذه الشخصية.

محسن منصور يتألق في مسلسل بيت الشدة

ويضم مسلسل بيت الشدة في بطولته مجموعة من مجوم الفن مثل وفاء عامر، مها أحمد، بسنت حاتم، وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، محسن منصور، محمد مهران، عبير منير، أحمد التهامي، مدحت تيخا، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني.

وتدور قصته حول السحر الأسود الذي يطيح بأبطال العمل في حالة من الرعب والإثارة التي تجذب المشاهد للمتابعة وتثير فضوله لمعرفة ما يحدث وراء الطبيعة.

وقد روج محسن منصور لشخصيته في بيت الشدة قبل السباق الرمضاني عبر فيسبوك، قائلًا: «الله علي نعم ربنا الكتير بيت الشده في رمضان انا حبيت الشيخ عبد القادر طيب القلب ابودم خفيف وكوميديا من غير تكليف وان شاء الله هتحبوه وهتتبسطو علي قنوات Ten و النهار وصدي البلد والقاهرة والناس والفضائيه المصريه باقه من المع النجوم وورق لناجي عبدلله والتصوير لدكتور عزمي الرحماني والإنتاج الفني لعوض ماهر والمنتج تامر الدسوقي اما الإخراج للعالمي وسام المدني».