إبتهاج الطوخي لـ دوت الخليج: تخصيص191 مليار جنيه للمعاشات نتيجة لتوجيهات الرئيس لدعم محدودي الدخل

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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /696592/إبتهاج-الطوخي-لـ-تحيا-مصر-تخصيص191-مليار-جنيه-للمعاشات-نتيجة-لتوجيهات-الرئيس-لدعم-محدودي-الدخل

أشادت النائبة إبتهاج الطوخي عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية لتخصيصة ١٩١ مليار جنيه لصناديق المعاشات، وذلك يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنية بموازنة العام المالي المقبل.

دوت الخليج

إبتهاج الطوخي تشيد بقرار وزير المالية لتخصيصة 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات

وأكدت "الطوخي"، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن قرار “تخصيص ١٩١ مليار جنيه” لصناديق المعاشات يأتي في ظل توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمبادرة "حياة كريمة" لكل مواطن ، لافتة إلي دعم وتحيز الرئيس لمحدودي الدخل خلال الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادتهم بشهر أبريل لمواجهة التحديات المستمرة.

وزير المالية يعتمد 191 مليار جنيه للمعاشات بالموازنة و18.5 للأدوية والمستلزمات الطبية

وقال وزير المالية أنه تم تخصيص ١٩١ مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبلة، مضيفا عرض البيان المالي بموازنة العام المالي المقبل بمجلس النواب أنه تم اعتماد تكلفة إضافية بقيمة ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.

وقد تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو “٧١ مليون مواطن”، و”٢٢ مليار جنيه” لزيادة المستفيدين من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى لأربعة ملايين أسرة، “و٣,٥ مليار جنيه” لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو “١,٢ مليون وحدة سكنية، و”٧,٨ مليار“جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و١٠,٩ مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

وذلك مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، و١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى استمرار دعم مبادرات ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.