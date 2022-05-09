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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /696606/النواب-يوافق-على-إتفاقية-خاصة-بالتأمين-الصحى- ونواب-التنسيقية-يطالبون-بمراجعة-الأوضاع-وجبالى-يمزاحهم-حرام-عليكم-لا-تستنزفوا-أنفسكم--وزير-الصحة -سيكون-معكم-غدا

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن اتفاق شراكة " صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، والموقع فى 16 سبتمبر 2021.

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وجاء فى تقرير اللجنة المشتركة، أن الحكومة أطلقت اصلاحاً لتحديث القطاع الصحي والاجتماعي بغرض توفير التغطية الصحية لمواطني مصر حيث أعتمد مجلس النواب المصري قانون ينشئ نظاما للتأمين الصحي الشامل في البلاد في ديسمبر 2017، ووقعت وزيرة التعاون الدولي اتفاق متعدد الأطراف بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر.

ويهدف الاتفاق الى تحديد الطرق التي في إطارها تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلها للحكومة المصرية لدعم إصلاح التأمين الصحى الشامل في كل محافظات مصر ودعم الجهات المستفيدة ( وزارة الصحة والسكان - هيئة التأمين الصحى الشامل -الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية -هيئة الرعاية الصحية - وحدة العدالة الاقتصادية ) بالإضافة الى مراجعة المخططات والعمليات والأدوات التنظيمية بما يشمل تعزيز نظام تكنولوجيا المعلومات وأيضا تنفيذ الأنشطة التالية :

تقييم المرحلة الأولى لتطوير نظام التأمين الصحى الشامل وتطوير الأداء الرقابي والتقييمي للتأمين الصحى الشامل، وقيام ممثلين عن الجهات المعنية بزيارة دراسية للدراسة والتنسيق بين المؤسسات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات للأنظمة الفرنسية المتعلقة التأمين الصحى الشامل .

النواب يوافق على إتفاقية خاصة بالتأمين الصحى.. ونواب التنسيقية يطالبون بمراجعة الأوضاع ..وجبالى يمزاحهم:" حرام عليكم لا تستنزفوا أنفسكم .. وزير الصحة سيكون معكم غدا "

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن الاتفاق يهدف لتحقيق الاستفادة الفعلية منه، وذلك لما تضمنه الاتفاق من أحكام ونصوص هامة تأتي كثمرة للجهود المتواصلة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ( ممثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الخبرة الفرنسية ) في التباحث وخلق حلقة من التعاون المستمر ، وتعكس بصدق إرادة القيادتين السياسيتين للبلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية والعمل على استمرار الزخم المتواصل الذي يشهده التعاون في مجال الحماية الاجتماعية.

عمرو درويش"نائب التنسيقية" يطالب الحكومة بمراجعة أداء المنظومة الصحية في المحافظات

أعلن النائب عمرو درويش، امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، موافقته حيث المبدأ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر.

وشدد درويش، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، علي ضرورة مراجعة الحكومة للمنظومة الصحة في المحافظات التي لم يشملها التأمين الصحي، لما تعانيه من إهمال وترهل شديد، وسوء تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف الصحة في مصر، يحتاج إلي إهتمام حكومي أضعاف الذي نراه الآن، وأن كثير من المستشفيات الحكومية لا يوجد بها أساسيات سير العمل وهذا أمر لابد من التصدي له.

مرثا محروس"نائبة التنسيقية " تطالب بالإستفادة من مميزات تطبيق منظومة التأمين الصحى مع إتفاقية "الخبرة الفنية"

قال النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا فعليا بدأنا منذ بداية الفصل التشريعى لمجلس النواب فى وضع بنية تشريعية للمنظومة الصحية فى مصر.

وأضافت "محروس"، فى كلمتها أن إصدار قانون التأمين الصحى الشامل فى 2018 بمثابة أكبر مشروع قانون يلبى رغبات المواطنين فى توفير منظومة صحية جيدة وكريمة وعادلة تتفق مع إستراتيجية الدولة فى ملف الصحة وفق خطة الصحة فى 2020 - 2030 وفى ظل إستكمال تطوير البنية التشريعية مايؤدى إلى نقل الخبرات الفنية والصحية للأطباء والعاملين فى المنظومة الصحية

ودعت "نائبة التنسيقية"، إلي تطبيق تطبيق نقل الخبرات ولا نتجاهلها، وأننا فعليا طبقنا منظومة التأمين الصحى فى 3 محافظات وكان هناك جهد محمود فى هذا الملف وتم تقديم الخدمة الطبية ل9 مليون حالة ولايمكن إغفاله.

النواب يوافق على إتفاقية خاصة بالتأمين الصحى.. ونواب التنسيقية يطالبون بمراجعة الأوضاع ..وجبالى يمزاحهم:" حرام عليكم لا تستنزفوا أنفسكم .. وزير الصحة سيكون معكم غدا "

وتابعت:" إن كان هناك تباطؤ، لابد من أن نقف على أرض الواقع من خلال الإستفادة من المميزات التى تم إكتسابها من تطبيق المنظومة سالفة الذكر مع تطبيق نقل الخبرات كما فى الإتفاقية المعروضة ولا نريد أن يكون تطبيق الأتفاقية مجرد ورقيات ونريد أيضاً السرعة فى تطبيق الخدمة للمواطن المصرى معلنة موافقتها من حيث المبدأ على الإتفاقية.

علاء عصام "نائب التنسيقية ": الجميع طالب بمنظومة للتأمين الصحى .. وحققها الرئيس بعد ثورتين

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منظومة التأمين الصحى يجب تطبيقها على جميع المواطنين لأنها تحقق العادلة الإجتماعية لكل المواطنين.

وأضاف عصام، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب ، الاثنين :" طالبنا كثيرا بمنظومة تأمين صحي شامل، قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو لإنقاذ المصريين من الأزمات الصحية، حيث أن المواطن لم يكن يجد مستشفى تعالجه بالمجان بشكل حقيقى".

وتابع:" ملف الصحة لم تجد الإهتمام إلا بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأطلق المنظومة وراعى البعد الإجتماعى ووجة بتنظيم من المبادرات الصحية التى جابت محافظات الجمهورية" وأشاد "نائب التنسيقية" بالتعاون الطبى مع الدول الاجنبية والأوربية مايؤدى إلى نقل الخبرات على المستوى الفنى والصحى موضحا أن هذا يعنى أن الدولة المصرية ,تدرك جيدا أهمية المنظومة الصحية فى تحقيق التنمية والتعاون مع المجتمع الدولى أمر جيد ويؤكد تطبيق الإنسانية عالميا

أيمن أبو العلا يهاجم الحكومة: "مصممة تضعنا في حرج أمام الجهات الدولية"

أبدى الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، اعتراضه على عدم التزام الحكومة أمام البرلمان بالتقارير النصف سنوية بخصوص الاتفاقيات الدولية.

وقال النائب: الحكومة مصممة تضعنا في حرج أمام الجهات الدولية، لأن هناك تقاعس من الحكومة لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب وأشار أيمن أبو العلا، إلى أنه يعلق الموافقة على الاتفاقية لحين موافاة مجلس النواب بتقارير نصف سنوية عن الآداء المتعلق بالتأمين الصحي والاتفاقيات الدولية وأشار النائب أيضا، إلى أن المادة السادسة من قانون التأمين الصحي الشامل، أقرت بضرورة عرض أي اتفاقيات دولية على هيئة التأمين الصحي، مشيرا إلى أن الاتفاقية محل النقاش لا يوجد ما يوضح عرضها على الهيئة.وشدد أبو العلا، على ضرورة عرض الاتفاقية أولا قبل الموافقة عليها على هيئة التأمين الصحي، تنفيذا للقانون

حرام عليكم لا تستنزفوا أنفسكم .. جبالي للنواب : وزير الصحة سيكون معكم غدا

مازح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب اعضاء البرلمان ، خلال مناقشة اتفاقية التأمين الصحي الشامل بقوله " لا تستنزفوا أنفسكم اليوم فوزير الصحة سيكون معكم غدا " فيما رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

ويعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للقائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار يأتي ذلك بعدما استعرض على بدر، أمين سر اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن طلب النائب العام لرفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي.وأكد أنه تم الاطلاع على الأوراق المرفقة به وتفاصيل الدعوى المقامة ضد النائبة، وهى خاصة بشيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايين جنيها.وقررت اللجنة، رفض طلب رفع الحصانة عن النائبة سحر القاضى، الكيدية وعدم استيفاء الشروط المحددة فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعدم التوثيق وأكد علي بدر، أن رئيس حزب الوفد الجديد، قدم تنازلا عن الدعوى القضائية، وبذلك تم التصالح.