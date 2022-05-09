وزارة الداخلية تعلن البدء في إجراء القرعة العلنية لموسم الحج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 04:27 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج هذا العام 1443هـ/2022 م، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 وحتى يوم السبت الموافق 14/5/2022.

وتأتي القرعة على النحو التالى:

الثلاثاء الموافق 10/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسوان - الوادى الجديد – الفيوم – الشرقية دمياط مطروح - البحر الأحمر).

الأربعاء الموافق 11/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الأقصر- أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد الإسكندرية – جنوب سيناء).

الخميس الموافق 12/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء).

السبت الموافق 14/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - بنى سويف - المنوفية – كفر الشيخ السويس القاهرة).