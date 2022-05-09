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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /696599/النواب-يوافق-على-إتفاقية-خاصة-بالتأمين-الصحى-الشامل-على-مستوى-نقل-الخبرات

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن اتفاق شراكة " صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، والموقع فى 16 سبتمبر 2021.

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وجاء فى تقرير اللجنة المشتركة، أن الحكومة أطلقت اصلاحاً لتحديث القطاع الصحي والاجتماعي بغرض توفير التغطية الصحية لمواطني مصر حيث أعتمد مجلس النواب المصري قانون ينشئ نظاما للتأمين الصحي الشامل في البلاد في ديسمبر 2017، ووقعت وزيرة التعاون الدولي اتفاق متعدد الأطراف بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر.

ويهدف الاتفاق الى تحديد الطرق التي في إطارها تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلها للحكومة المصرية لدعم إصلاح التأمين الصحى الشامل في كل محافظات مصر ودعم الجهات المستفيدة ( وزارة الصحة والسكان - هيئة التأمين الصحى الشامل -الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية -هيئة الرعاية الصحية - وحدة العدالة الاقتصادية ) بالإضافة الى مراجعة المخططات والعمليات والأدوات التنظيمية بما يشمل تعزيز نظام تكنولوجيا المعلومات وأيضا تنفيذ الأنشطة التالية :

النواب يوافق على إتفاقية خاصة بالتأمين الصحى الشامل على مستوى نقل الخبرات

تقييم المرحلة الأولى لتطوير نظام التأمين الصحى الشامل وتطوير الأداء الرقابي والتقييمي للتأمين الصحى الشامل، وقيام ممثلين عن الجهات المعنية بزيارة دراسية للدراسة والتنسيق بين المؤسسات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات للأنظمة الفرنسية المتعلقة التأمين الصحى الشامل .

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن الاتفاق يهدف لتحقيق الاستفادة الفعلية منه، وذلك لما تضمنه الاتفاق من أحكام ونصوص هامة تأتي كثمرة للجهود المتواصلة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ( ممثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الخبرة الفرنسية ) في التباحث وخلق حلقة من التعاون المستمر ، وتعكس بصدق إرادة القيادتين السياسيتين للبلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية والعمل على استمرار الزخم المتواصل الذي يشهده التعاون في مجال الحماية الاجتماعية.