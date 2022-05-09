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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /696597/حرام-عليكم-لا-تستنزفوا-أنفسكم--جبالي-للنواب--وزير-الصحة -سيكون-معكم-غدا

مازح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب اعضاء البرلمان ، خلال مناقشة اتفاقية التأمين الصحي الشامل بقوله " لا تستنزفوا أنفسكم اليوم فوزير الصحة سيكون معكم غدا ".

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وواصل رئيس مجلس النواب ، حديثه للنواب الذين وجهوا انتقادات كبيرة للمنظومة الصحية قائلا : حرام عليكم .. الوزير سيحضر للبرلمان غدا لمناقشة طلبات الإحاطة".

و تشهد الجلسة العامة للبرلمان غدا مناقشة طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم. وعن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة وعن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية وعن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان الثالث مناقشة طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي وطلب مناقشة عامة مقدم من مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وطلبات إحاطة وسؤال عن صعوبة إجراء الفحوصات الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

حرام عليكم لا تستنزفوا أنفسكم .. جبالي للنواب : وزير الصحة سيكون معكم غدا

كما يناقش البرلمان طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تراخيص الصيدليات الخاصة وفوضى صرف الأدوية وطلب مناقشة عامة مقدم من أيمن أبو العلا وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين وطلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تكليف الأطباء والصيادلة وطلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن غياب الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة بالإضافة إلى نظر طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة وعن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة وأن سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وعن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.