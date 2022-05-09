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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /696596/النواب-يرفض-رفع-الحصانة-عن-النائبة-سحر-القاضى-بواقعة-الشيك

رفض مجلس النواب ، طلب بالإذن برفع الحصانة عن النائب سحر القاضى عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة البحيرة.

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كانت اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لنظر طلب رفع الحصانة بحضور النائبة سحر القاضى، وناقشت الطلب واطلعت على الأوراق المرفقة به وتفاصيل الدعوى المقامة ضد النائبة، وهى خاصة بشيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايين جنيه.

وقررت اللجنة رفض طلب رفع الحصانة عن النائبة سحر القاضى، الكيدية وعدم استيفاء الشروط المحددة فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعدم التوثيق