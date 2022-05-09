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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /696594/سياحة-النواب-تستأنف-مناقشات-مشروع-قانون-تنظيم-الحج-وانشاء-البوابه-المصرية-الموحدة-للحجصور

عقدت لجنه السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومه باصدار قانون تنظيم الحج وانشاء البوابه المصرية الموحدة للحج .

دوت الخليج

سياحة النواب تستأنف مناقشات مشروع قانون تنظيم الحج وانشاء البوابه المصرية الموحدة للحج..صور

وكانت اللجنه قد عقدت احتماعا امس مع لجان مشتركة من لجنة السياحة، ومكاتب لجان الدفاع،التضامن، والقوى العاملة، والخطة والموازنه برئاسة النائبة نورا على، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

جاء ذلك بحضور ممثلين ل٧ وزارات (الداخلية والتضامن الاجتماعي والعدل والاتصالات وتكنولوجيا وزارة المالية والسياحة والخارجية) بجانب ؛ رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلين لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.