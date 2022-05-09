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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /696591/عمرو-درويشنائب-التنسيقية-يطالب-الحكومة-بمراجعة-أداء-المنظومة-الصحية-في-المحافظات

أعلن النائب عمرو درويش، امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، موافقته حيث المبدأ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر.

دوت الخليج

عمرو درويش"نائب التنسيقية" يطالب الحكومة بمراجعة أداء المنظومة الصحية في المحافظات

وشدد درويش، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، علي ضرورة مراجعة الحكومة للمنظومة الصحة في المحافظات التي لم يشملها التأمين الصحي، لما تعانيه من إهمال وترهل شديد، وسوء تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف الصحة في مصر، يحتاج إلي إهتمام حكومي أضعاف الذي نراه الآن، وأن كثير من المستشفيات الحكومية لا يوجد بها أساسيات سير العمل وهذا أمر لابد من التصدي له.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، وافق على تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022، بشأن الموافقة على قرار محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر فى 5 مارس 2021، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.