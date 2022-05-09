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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /696589/علاء-عصام-نائب-التنسيقية-الجميع-طالب-بمنظومة-للتأمين-الصحى-وحققها-الرئيس-بعد-ثورتين

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منظومة التأمين الصحى يجب تطبيقها على جميع المواطنين لأنها تحقق العادلة الإجتماعية لكل المواطنين.

دوت الخليج

علاء عصام "نائب التنسيقية ": الجميع طالب بمنظومة للتأمين الصحى .. وحققها الرئيس بعد ثورتين

وأضاف عصام، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الاثنين :" طالبنا كثيرا بمنظومة تأمين صحي شامل، قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو لإنقاذ المصريين من الأزمات الصحية، حيث أن المواطن لم يكن يجد مستشفى تعالجه بالمجان بشكل حقيقى".

وتابع:" ملف الصحة لم تجد الإهتمام إلا بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأطلق المنظومة وراعى البعد الإجتماعى ووجة بتنظيم من المبادرات الصحية التى جابت محافظات الجمهورية". وأعلن "عصام"، موافقته حيث المبدأ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021.

وأشاد "نائب التنسيقية" بالتعاون الطبى مع الدول الاجنبية والأوربية مايؤدى إلى نقل الخبرات على المستوى الفنى والصحى موضحا أن هذا يعنى أن الدولة المصرية ,تدرك جيدا أهمية المنظومة الصحية فى تحقيق التنمية والتعاون مع المجتمع الدولى أمر جيد ويؤكد تطبيق الإنسانية عالميا