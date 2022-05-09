انت الان تتابع تفاصيل خبر بعدة طعنات متفرقة.. مقتل استورجى على يد صديقه بالغربية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /696588/بعدة-طعنات-متفرقة-مقتل-استورجى-على-يد-صديقه-بالغربية

لقي شاب بقرية السملاوية التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية مصرعه على يد صديقه مسجل خطر بعد أن ترصد له داخل المقابر وإنهال عليه أثناء مرورة بسكين وطعنه عدة طعنات في أماكن متفرقة بالجسد وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي زفتي العام .

دوت الخليج

تلقي اللواء هاني عويس مدير آمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شاب يدعي " رضا ع د " يبلغ من العمر 32 سنة مقيم بقرية نهطاي التابعة للمركز

عدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسد

علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية برئاسة رئيس مباحث المركز ومعاونية وبالفحص تبين ان المجني عليه كان في طريقه الي منزله بعد أنتهاء عمله " استورجي " في الورشة التي يعمل بها فقام المتهم بالترصد له داخل المقابر بسلاح أبيض وسدد له عدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسد مما آدي الي مصرعه في الحال قبل وصول سيارة الإسعاف.

ضبط المتهم

وتمكنت المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهه اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده ضبطت الأداة المستخدمة فى الحادث وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.