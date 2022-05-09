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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /696578/نائب-محافظ-المنيا-يتفقد-سير-العمل-بالمراكز-التكنولوجية

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني، ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بجميع مراكز المحافظة، للوقوف على الاحتياجات والمتابعة الدورية والمستمرة لمنظومة البناء، وللتأكد من تطبيق معايير الاشتراطات البنائية الجديدة.

دوت الخليج حيث أجرى نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لمدينة المنيا، وذلك لمتابعة سير العمل لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، وذلك بهدف ضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء، وإيقاف فوضى التراخيص وخلق بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها. منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وأكد أبوزيد، أن هناك متابعة ميدانية لمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك من خلال المرور على المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية، موجها بتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للحصول على التراخيص اللازمة، وعدم التقاعس تجاه تقديم خدمة لائقة بالمواطن.

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