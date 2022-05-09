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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /696602/نصائح-الصحة-للحماية-من-تكرار-جلطات-القلب

نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدة نصائح للوقاية من تكرار جلطات القلب بعد الشفاء.

دوت الخليج

الوقاية من جلطات القلب

نوهت وزارة الصحة، عبر منشور لها، إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الاحتياطية لعدم تكرار جلطات القلب مرة أخرى بعد الشفاء، والتي جاءت كالتالي:

- إعادة النظر في أسلوب الحياة واتباع سلوكيات صحية.

- التوقف عن التدخين.

- تقليل الوزن والسيطرة عليه.

- ممارسة الرياضة وتحديدًا المشي.

- تناول أغذية صحية.

- الالتزام بالأدوية والمتابعات الدورية مع الطبيب.

مبادرات وزارة الصحة

تقوم وزارة الصحة والسكان بصفة دورية، في نشر العديد من التوصيات والتوعية بالأمراض المختلفة وطرق العلاج والوقاية منها، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، إضافة إلى إطلاق القوافل الطبية يوميًا بمختلف المحافظات، للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، خاصة في القرى النائية، وتشمل القافلة العديد من التخصصات أهمها: «النساء والولادة - الأطفال - الباطنة - الرمد - العظام - الأنف والأذن - الجراحة - القلب - الجلدية - خدمات تنظيم الأسرة - التحاليل والأشعة».

مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة

أعلنت وزارة الصحة، عن تقديم خدماتها العلاجية بالمجان ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار « مستقبلنا في صحة أولادنا».

وأوضحت الوزارة أن هناك 19 مرضًا وراثيًا هم :

- قصورة الغدة الدرقية الخلقي.

- تضخم الغدة الكظرية الخلقي.

- أنيميا الفول.

- التليف الكيسي.

- فرط شحميات الدم الوراثي.

- الفينيل كيتونوريا.

- نقص رباعي هيدروبيترين.

- حموضة الدم العضوية.

- ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم.

- ارتفاع الحمض البروبيوني.

- الميثيل مالوني بالدم.

- مرض البول القيقبي.

- ارتفاع التيروزين في الدم "النوع الأول".

- ارتفاع الجالاكتوز في الدم.

- ارتفاع هوموسيستين بالبول.

- ارتفاع الأرجينين بالدم.

- ارتفاع السيترولين بالدم.

- نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل.

- أكسدة الأحماض الدهنية.

- نقص إنزيم البيوتينيداز.