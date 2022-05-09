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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /696595/الأرصاد-تعلن-حالة-الطقس-المتوقعة-غدا-الثلاثاء-والعظمي-في-القاهرة-30

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بيانًا بحالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على كافة محافظات مصر.

دوت الخليج

حالة الطقس في مصر غدا الثلاثاء

وتوقعت الهيئة أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الجو المتوقعة في مصر غدا الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن القاهرة الكبرى ستشهد تكون شبورة مائية مع نشاط للرياح في بعض الأوقات، كذلك الأمر في الوجه البحري، كما سنشهد جو غائم جزئيًا يصاحبه شبورة على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بالإضافة إلى نشاط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة البحر الأحمر والبحر المتوسط

أما عن حالة البحر المتوسط، فتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون من معتدلة إلى خفيفة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، يكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، على محافظات مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 30 18

- الأسكندرية 25 18

- طنطا 28 19

- دمنهور 31 18

- مرسى مطروح 24 16

- السلوم 22 15

- سيوة 31 15

- بور سعيد 25 17

- الزقازيق 29 18

- الإسماعيلية 29 19

- السويس 28 18

- رفح 25 17

- نوبيع 32 19

- كاترين 24 12

- شرم الشيخ 36 25

- الغردقة 35 24

- الفيوم 33 19

- المنيا 32 19

- أسيوط 33 20

- الأقصر 39 23

- أسوان 41 24

- الوادي الجديد 38 23

- حلايب 32 20

- شلاتين 35 20