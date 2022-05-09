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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /696601/عملاء-البنك-العربي-الأفريقي-يشكون-اتقوا-الله-فينا

انتقد عملاء البنك العربي الأفريقي الدولى أداء المصرف حول الخدمات التى يوفرها، وتجاهل خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي لمشاكلها، لذلك يرصد دوت الخليج كافة شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي عن الخدمات المقدمة لهم في هذا الموضوع على أمل التواصل مع إدارة البنك لحلها.

شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي

علق أحد عملاء البنك العربي الأفريقي على صفحة المصرف على موقع "فيسبوك، قائلا: "أصعب وأوحش بنك في مصر، تجنبوه لمصلحتكم". وأضاف آخر: " اتقو الله فينا أنتو بنك وحش جدًا أنا مقدم شكوى ولحد دلوقتي محدش رد عليا".

ورد أحد موظفي خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي قائلاً: "برجاء قبول اعتذار البنك عما بدر برجاء إرسال تفاصيل المشكلة للتحقيق فيها والتواصل مع سيادتكم على البريد الإلكتروني الخاص بالبنك [email protected]".